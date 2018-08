Умер вокалист группы We Came as Romans

Вокалист рок-группы We Came as Romans Кайл Павон скончался в возрасте 28 лет. Об этом сообщается в твиттере группы.

«Трагическая смерть постигла Кайла слишком преждевременно как для него самого, так и его коллег по группе», — говорится в сообщении.

Однако, музыканты не рассказали о причине смерти Павона.

По данным TMZ, вокалист был госпитализирован 19 августа.

Как отмечается, причина смерти Павона станет известна после токсикологической экспертизы.

We Came as Romans — пост-хардкор группа из американского города Трой, она была образована в 2007 году.