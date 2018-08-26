Умер вокалист группы We Came as Romans
Вокалист рок-группы We Came as Romans Кайл Павон скончался в возрасте 28 лет. Об этом сообщается в твиттере группы.
«Трагическая смерть постигла Кайла слишком преждевременно как для него самого, так и его коллег по группе», — говорится в сообщении.
Однако, музыканты не рассказали о причине смерти Павона.
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По данным TMZ, вокалист был госпитализирован 19 августа.
Как отмечается, причина смерти Павона станет известна после токсикологической экспертизы.
We Came as Romans — пост-хардкор группа из американского города Трой, она была образована в 2007 году.