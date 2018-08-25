Умер Сергей Локтев

В Твери на 62-м году жизни умер композитор и мультиинструменталист Сергей Локтев. Об этом пишет Mk.ru.

Сообщается, что музыкант умер в пятницу, 24 августа. В данный момент время и место прощания неизвестны, информация об этом появится позднее.

«Если в Твери раздавали награды и звания, регалии и все остальное, Сережа был вне этого и над этим. Самый светлый человек, которого нам будет не хватать очень остро», — сказал Иван Демидов, друг семьи Локтевых и директор «Тверьгосфильмофонда».

Отмечается, что жители Твери знали музыканта по сэтам на барабанах, которые он устраивал под Новым мостом в Дни города. Также он был лидером группы «Интромир».