Создатели «Стражей Галактики 3» распустили съемочную группу

Компания The Walt Disney Studios и студия Marvel Studios приостановили работу над продолжением «Стражей Галактики» после увольнения режиссера Джеймса Ганна. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Источник издания заявил, что выход фильма отложен.

Реклама

«Disney никогда не устанавливала точную дату премьеры третьей части», — добавил он.

Отмечается, что съемочная группа должна была приступить к съемкам ближайшей зимой, однако из-за увольнения режиссера съемочную бригаду распустили.

Источник также рассказал, что представители Marvel Studios встречались с режиссером фильма «Тор: Рагнарек» Тайкой Вайтити, но неизвестно, о каком проекте они вели переговоры.

Ранее сообщалось, что Marvel пытается вернуть уволенного режиссера «Стражей Галактики».