«Африка» предложил открыть музей Цоя в Петербурге

Художник Сергей Бугаев, известный под псевдонимом «Африка», предложил в Петербурге открыть музей лидера «Кино» Виктора Цоя после сообщений об обнаружении его личных вещей. Об этом он сказал «Пятому каналу».

Ранее сообщалось, что в квартире в Санкт-Петербурге были обнаружены паспорт, рукопись стихов и записная книжка Цоя.

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«Интересная тенденция, все так радуются. Еще бы чуть-чуть «дорадоваться» до того, чтобы все вещи трансформировать. Или, как во всем мире это называется, музеефикация», — сказал Бугаев.

Художник также выразил уверенность, что если найденные вещи не выставить в отдельную экспозицию, то их перекупят заграничные инвесторы, чтобы потом продать на аукционах.

Ранее водитель автобуса Ikarus, в ДТП с которым 15 августа 1990 года погиб Цой, впервые за долгое время пообщался с журналистами.