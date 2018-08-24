Россиянин победил в молодежном «Евровидении»

Российский 16-летний пианист Иван Бессонов стал победителем конкурса Eurovision Young Musicians, финал которого проводился в шотландском Эдинбурге. Об этом сообщает EBU.

Бессонов родился в 2002 году в Санкт-Петербурге. Ранее он завоевал гран-при Международного юношеского конкурса имени Шопена, а также стал финалистом всероссийского конкурса «Синяя птица».

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Музыкант выступал с оркестрами под управлением знаменитых российских дирижеров — Валерия Гергиева и Александра Сладковского.

«Евровидение» для молодых музыкантов проводилось в 19 раз. В конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте от 12 лет до 21 года.

В качестве награды Бессонову вручат €7 тыс., а также пригласят сыграть вместе с Шотландским симфоническим оркестром «Би-би-си» в следующем сезоне.