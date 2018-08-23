Сербы потребовали от Боснии отменить запрет на въезд Прилепину

Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик назвал «постыдным проявлением антироссийской истерии» решение властей в Сараево о внесении в черный список российского писателя Захара Прилепина, передает РИА «Новости».

«Постановление Агентства разведки и безопасности БиГ о запрете на въезд писателю Захару Прилепину, российскому гражданину, на территорию страны по, как указано, соображениям безопасности — постыдное, недопустимое и направлено против друга Республики Сербской», — сказал Додик.

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Он также потребовал, чтобы постановление о запрете на въезд Прилепина было отменено.

«Как это возможно, чтобы угрозой безопасности БиГ был русский писатель, а не тысячи мигрантов или возвращающиеся с войны в Сирии?», — отметил он.

Додик также указал на то, что антироссийскую истерию в Боснии и Герцеговине «в последнее время навязывают некоторые западные страны».

Ранее сообщалось, что посольство России требует объяснить недопуск Прилепина в Боснию и Герцеговину.