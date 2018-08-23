Посольство требует объяснить недопуск Прилепина в Боснию и Герцеговину

Российское посольство в Боснии и Герцеговине потребовали от министерства иностранных дел страны объяснений в связи с внесением российского писателя Захара Прилепина в черный список, передает РИА «Новости».

«Посольство выражает обеспокоенность и глубокое сожаление в связи с данным инцидентом. Обратились в МИД Боснии и Герцеговины за разъяснениями», — заявили в посольстве.

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Дипломаты также отметили, что Прилепин направлялся в Боснию и Герцеговины по приглашению народной библиотеки города Баня-Лука для участия в книжном вечере и неоднократно ранее посещал страну.

Ранее Прилепин рассказал о задержании на границе Боснии и Герцеговины и внесении в черный список страны.