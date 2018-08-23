Прилепин рассказал о задержании на границе Боснии и Герцеговины

Российский писатель Захар Прилепин сообщил, что был задержан на границе Боснии и Герцеговины, когда направлялся в боснийский город Баня-Луку на свое выступление, передает ФАН.

«Ехал туда на выступление в Народной библиотеке, которое организовали мои друзья еще в марте этого года. И на переходе границы выяснилось, что я внесен в черный список. У меня даже есть бумага, где написано, что я представляю угрозу существованию государству и международным отношениям. И мне сказали, «Извините, пожалуйста», и не пустили меня», — сообщил Прилепин.

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Писатель выразил надежду на аннулирование черного списка в будущем и заявил, что планирует отправиться домой после выступления с лекцией в Сербии.

Ранее сообщалось, что Прилепин попал в «черный список» Министерства культуры Украины.