Анастасию Волочкову экстренно госпитализировали

Российская танцовщица Анастасия Волочкова экстренно госпитализирована во время отдыха в Греции, сообщает канал «Звезда».

Женщина поранила ногу, наступив на морского ежа. «Увидев стопу, испугалась! Она вся была в иголках черных!» — поделилась срочно доставленная в клинику Анастасия Волочкова.

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Всего в стопе артистки нашли около двух десятков иголок морского ежа, которые врач вытаскивал более двух с половиной часов. Сейчас Анастасия Волочкова чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что Галина Польских экстренно госпитализирована после укуса пчелы.