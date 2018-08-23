Тарантино расширил актерский состав нового фильма

Интернет-журнал Deadline.com назвал имена четырех новых актеров, которые прошли кастинг на съемки в фильме «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино.

По данным портала, в новой киноленте Тарантино снимутся американская актриса и сценарист Лина Данэм, американский актер, модель и певец Остин Батлер, актриса из США Майя Хок и чилийская актриса и фотомодель Лоренца Иззо.

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Ранее актриса Марго Робби опубликовала кадр со съемок фильма в образе актрисы Шерон Тейт.

Сюжет «Однажды в Голливуде» развивается вокруг убийства Тейт, которое в 1969 году совершили члены банды Чарльза Мэнсона.