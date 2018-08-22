Шнуров стал наставником «Голоса»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров займет кресло наставника в новом сезоне шоу «Голос». Об этом сообщили «Газете.Ru» на Первом канале.
В состав наставников также войдут продюсер и композитор Константин Меладзе, певица Ани Лорак и рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста/Ноггано).
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Вокальное шоу «Голос» — российская версия международного проекта The Voice.
Ранее стало известно, кто станет четвертым наставником музыкального проекта «Голос 60+» для вокалистов старше 60 лет.
Также сообщалось, что наставниками на шоу стали Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе.