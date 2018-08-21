Жертва Вайнштейна Азия Ардженто отрицает обвинения в совращении

Итальянская актриса и режиссер Азия Ардженто, которая одной из первых обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, отрицает обвинения в совращении актера Джимми Беннетта, который обвинил ее в совращении себя в 17-летнем возрасте, когда Ардженто было 37 лет, передает The Guardian.

«Я глубоко шокирована и ранена прочитанными новостями, которые являются абсолютной фальшивкой. У меня никогда не было никаких сексуальных отношений с Беннеттом», — заявила актриса.

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По словам Ардженто, переданная сумма, о которой упоминает Беннетт, была не платой за его молчание, а финансовой помощью, так как у них с Беннеттом были дружеские отношения и она захотела помочь ему сгладить финансовые проблемы.

Ранее сообщалось, что адвокат Вайнштейна отреагировал на новый секс-скандал вокруг Ардженто.