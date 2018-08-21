Монеточка сняла Гречку и Буланову в новом клипе про 90-е

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) представила новый клип на свою песню «90» с альбома «Раскраски для взрослых».

Новую видеоработу Михаила Идова, сценариста фильма «Лето» Кирилла Серебренникова, Монеточка опубликовала на своем YouTube-канале.

Клип «90» вдохновлен кинофильмом «Брат» Алексея Балабанова, его действие разворачивается в середине 1990-х в Санкт-Петербурге. Монеточка примеряет образ главного героя картины Балабанова Данилы Багрова, мастерит самодельное оружие и расправляется с врагами. В ироничном клипе также снялись рок-певица Гречка, которую ранее вместе с Монеточкой раскритиковала Земфира, а также Татьяна Буланова, Евгений Федоров, Мистер Малой и кинокритик Станислав Зельвенский.

Ранее свое мнение о творчестве Монеточки высказала Диана Арбенина.