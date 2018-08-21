Кустурица объяснил, почему не боится санкций из-за поездок в Крым

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что не боится санкций, которые могут последовать после его поездок на Крымский полуостров, передает РИА «Новости».

По словам Кустурицы, он не единственный артист, который приезжает в Крым с концертом. Он подчеркнул, что всегда действует так, как считает нужным.

Реклама

«А вообще в жизни есть смысл, когда есть свобода — свобода поступать так, как хочешь, и ничего не бояться», — сказал Кустурица.

Он также не исключил, что может в будущем реализовать на полуострове один из своих творческих проектов.

Ранее Кустурица посвятил песню министру обороны России Сергею Шойгу как главному идейному вдохновителю Армейских международных игр.