В США назвали самый продаваемый альбом всех времен

В США Ассоциация звукозаписи Америки назвала альбом рок-группы Eagles самым продаваемым. Об этом сообщает NBC.

Как отмечается, сборник «Their Greatest Hits 1971-1975» был продан тиражом в 38 млн копий и в 38 раз стал платиновым. Альбому удалось обогнать сборник Майкла Джексона «Thriller», оказавшийся на втором месте с полученным 33 раза статусом платинового. На третьем месте оказался еще один альбом Eagles «Hotel Calfornia», который 26 раз становился платиновым.

Ранее сообщалось, что мексиканский Hotel California отстоял свое название в споре с американской группой Eagles.