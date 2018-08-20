Милонов в споре о школьной форме привел в пример «Гарри Поттера»

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил разработчикам школьной формы для маленьких россиян брать пример с костюмов учеников разных факультетов школы магии «Хогвартс» из книг Джоан Роулинг, передает агентство «Москва».

Милонов отметил, что факт существования разной формы у разных школ ему нравится, поскольку это создает «состязательность». «Единственное — должны соревноваться не бренды: у кого там Louis Vuitton. Форма должна быть примерно по одной цене, но у кого-то синяя, у кого-то коричневая, у кого-то зеленая, как в Гриффиндоре, Слизерине», — размышляет Милонов. «Гарри Поттер, когда не хотел в Слизерин, не хотел, не потому что там форма дешевая — там зеленая. Он не хотел зеленую. Он хотел коричневую», — сказал депутат.

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Он также предложил учитывать национальные традиции при разработке дизайна школьной формы для Чеченской республики, Татарстана, Карелии, Коми.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести в России единую цену на школьную форму и производить ее только на российских фабриках.