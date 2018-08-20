Мэрилин Мэнсон лишился чувств на собственном концерте

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон упал в обморок во время своего концерта в техасском Хьюстоне, передает портал NME.

Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время исполнения кавер-версии песни Sweet Dreams (Are Made of This) группы Eurythmics. Вместе с ним выступал Роб Зомби, который позже во время концерта подтвердил, что Мэнсон чувствует себя неважно.

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Сообщается, что музыкант мог получить тепловой удар накануне выступления.

В октябре 2017 года Мэрилин Мэнсон отменил девять концертов своего турне по США из-за полученной на концерте травмы. На него обрушилась плохо закрепленная декорация.