Стали известны обстоятельства смерти Виталия Воловича

Российский художник, Виталий Волович скончался в Екатеринбурге в возрасте 90 лет, передает ФАН.

По данным издания, Воловича не стало в 5 утра.

Сообщается, что художник сильно болел, около 2 месяцев назад он попал в реанимацию с сильной интоксикацией, он находился на искусственной вентиляции легких. К началу августа он пошел на поправку, врачи давали хорошие прогнозы.

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Волович являлся членом Союза художников СССР, членом-корреспондентом Российской академии художеств, Академиком Российской академии художеств, был награжден Золотой медалью академии.

Художник был известен своими иллюстрациями к средневековой литературе, например к «Роману о Тристане и Изольде», «Слову о полку Игореве» и другим произведениям.