Джилл Джанус покончила с собой
В США в возрасте 43 лет скончалась Джилл Джанус, которая была вокалисткой американской хеви-метал-группы Huntress. Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, информацию о ее смерти подтвердили родственники и члены группы 16 августа.
Отмечается, что в последнее время исполнительница страдала психическими расстройствами.
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По имеющей информации, она покончила с собой в пригороде Портленда, штат Орегон.
Ранее сообщалось, что Крэйг Реймонд Тернер, старший сын американской певицы Тины Тернер, совершил самоубийство, его тело обнаружили в его доме в Студио-Сити, штат Калифорния.