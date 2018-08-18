Джилл Джанус покончила с собой

В США в возрасте 43 лет скончалась Джилл Джанус, которая была вокалисткой американской хеви-метал-группы Huntress. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, информацию о ее смерти подтвердили родственники и члены группы 16 августа.

Отмечается, что в последнее время исполнительница страдала психическими расстройствами.

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По имеющей информации, она покончила с собой в пригороде Портленда, штат Орегон.

Ранее сообщалось, что Крэйг Реймонд Тернер, старший сын американской певицы Тины Тернер, совершил самоубийство, его тело обнаружили в его доме в Студио-Сити, штат Калифорния.