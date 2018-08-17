МВД проверит Вайкуле
Общественный совет при Главном управлении МВД России по Москве проверит концертную деятельность латвийской певицы Лаймы Вайкуле, передает РБК со ссылкой на руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном МВД Александра Хаминского.
Проверка пройдет в отношении не только Вайкуле, но и в целом зарубежных артистов, приезжающих в Россию с гастролями. Будут проверены и российские звезды.
По словам Хаминского, он уже больше года занимается вопросом налогообложения исполнителей, выступающих на корпоративных мероприятиях и частных вечеринках. Для них, рассказал он, будет создан особый налоговый режим и введены штрафы за его нарушение.
Он обратил внимание на то, что зарубежные артисты часто въезжают в Россию по многократной туристической визе и по ней выступают на корпоративных и частных мероприятиях. Для коммерческих выступлений артисту нужна рабочая виза, для бесплатных концертов — гуманитарная.
Ранее певица Лайма Вайкуле сделала резонансное заявление о том, что не будет выступать в российском Крыму, пока со страны не будут сняты международные санкции.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.