МВД проверит Вайкуле

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Общественный совет при Главном управлении МВД России по Москве проверит концертную деятельность латвийской певицы Лаймы Вайкуле, передает РБК со ссылкой на руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном МВД Александра Хаминского.

Проверка пройдет в отношении не только Вайкуле, но и в целом зарубежных артистов, приезжающих в Россию с гастролями. Будут проверены и российские звезды.

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По словам Хаминского, он уже больше года занимается вопросом налогообложения исполнителей, выступающих на корпоративных мероприятиях и частных вечеринках. Для них, рассказал он, будет создан особый налоговый режим и введены штрафы за его нарушение.

Он обратил внимание на то, что зарубежные артисты часто въезжают в Россию по многократной туристической визе и по ней выступают на корпоративных и частных мероприятиях. Для коммерческих выступлений артисту нужна рабочая виза, для бесплатных концертов — гуманитарная.

Ранее певица Лайма Вайкуле сделала резонансное заявление о том, что не будет выступать в российском Крыму, пока со страны не будут сняты международные санкции.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.