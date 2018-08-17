Умер Владимир Шаров

Умер лауреат премии «Русский букер» Владимир Шаров, сообщает ФАН со ссылкой на собственный источник.

Литературный дебют писателя Владимира Шарова состоялся в 1979 году, когда он опубликовал свои стихи в журнале «Новый мир». Первый роман Шарова «След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах» впервые вышел в журнале «Урал» в 1991 году.

Публикация еще одного романа Шарова — «До и во время» в журнале «Новый мир» — сопровождалась скандалом. Отмечается, что члены редколлегии журнала не согласились с философией и поэтикой прозы Шарова, после чего он начал сотрудничество с журналом «Знамя». Писателя называли провокатором за сравнение большевизма с православием.