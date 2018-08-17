Неизвестные избили железной палкой Пахома из «Зеленого слоника»

В городе Железногорске Курской области неизвестные ударили железной палкой актера Сергея Пахомова (Пахом), который в частности известен по роли «поехавшего» в культовом трэш-фильме «Зеленый слоник» режиссера Светланы Басковой. Об инциденте актер написал в своем фейсбуке.

Пахомов сообщил, что его ударили железной палкой во время лекции. Также он выложил в своем аккаунте фотографию с раной в верхней части лба.

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«Читал лекцию, таков электорат ... Хоть в народ не ходи, травмы просветительства», — резюмировал Пахомов.

Также актер сообщил, что у него, вероятно, нет сотрясения мозга и его жизни ничего не угрожает.

Пахомов известен как андерграундный актер, музыкант, художник-авангардист, перформер, юморист, дизайнер интерьеров. В 2015 году он принял участие в телешоу «Битва экстрасенсов», где продемонстрировал одно из движений, которое он ранее использовал в «Зеленом слонике». Впоследствии актер покинул телешоу по собственному желанию.