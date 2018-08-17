Актер Панин устроил пьяный дебош на самолете из Симферополя

Российский актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета, который вылетел из Симферополя в Москву. Об этом рассказал один из пассажиров рейса в своем инстаграме.

По словам пользователя admin.anshlak, из-за Панина самолет вернулся в Симферополь, где актера сняли с рейса представители правоохранительных органов. Он отметил, что Панин «ходил пьяный по самолету и не слушался стюардов».

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Телеканал РЕН ТВ также опубликовал видеозапись, на которой видно, как стюарды пытаются успокоить пассажиров из-за поведения актера.

Ранее Панин оказался в центре скандала из-за неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, видеозаписи некоторых из них он выложил в своем инстаграме. Впоследствии судебные приставы приготовились выставить на торги BMW актера.