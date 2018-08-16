Захар Прилепин попал в «черный список» минкульта Украины

Министерство культуры Украины внесло российского писателя Захара Прилепина в список деятелей культуры, якобы угрожающих национальной безопасности.

Как сообщает ТАСС Прилепина со ссылкой на объявление ведомства, в перечень попали еще два российских писателя: Александр Широкорад и Александр Тамоников. Также в списке оказался одесский историк Лев Вершинин.

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Всего в «черном списке» украинского минкульта уже 140 российских деятелей культуры, которые не могут въехать на Украину. Среди них — Никита Михалков, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Иосиф Кобзон, Зураб Церетели и др.

Ранее литовский депутат, член парламентской фракции «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас попросил МИД страны внести российского певца Тимура Юнусова (Тимати) в список нежелательных для пребывания в стране лиц.