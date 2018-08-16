Названы дата и место прощания с игроком «Что? Где? Когда?» Михаилом Бассом

Похороны игрока телевизионной и спортивной версий «Что? Где? Когда?», биолога, эколога и педагога Михаила Басса пройдут в Санкт-Петербурге 19 августа. Об этом сообщается на странице во «ВКонтакте», посвященной памяти Басса.

Как отмечается, он скончался в возрасте 48 лет в Иерусалиме, где находился на лечении от лимфомы.

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«Вероятнее всего, прощание в морге Мариинской больницы и похороны на кладбище Памяти жертв 9-го января состоятся в воскресенье, 19 августа», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что Басс скончался от острого лейкоза, прогрессировавшего в течение месяца.

В телеверсии интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Басс дебютировал в 1990 году, стал одним из самых известных игроков команды Алексея Блинова, обладал титулом «Бессмертного члена клуба». Преподавал, организовывал олимпиаду школьников Санкт-Петербурга по биологии.