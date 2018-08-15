Названо место прощания с Валентиной Левко

Оперная певица Валентина Левко скончалась в Москве 14 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГАБТа.

За день до этого, 13 августа, артистка отметила свой 92-й день рождения. Смерти предшествовала продолжительная болезнь.

Прощание с Валентиной Левко, вероятнее всего, пройдет в Академии имени Гнесиных. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище. Точные дата и время прощания и похорон пока неизвестны.

Валентину Левко высоко ценили не только на российской, но и на международной сцене. На ее счету оперные партии Графини в опере «Пиковая дама» Чайковского, Любаши в «Царской невесте» Римского-Корсакова, Ратмира в опере «Руслан и Людмила» Глинки.