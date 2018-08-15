Власти Москвы рассказали о возможности назвать улицу в честь Успенского

Начальник отдела социально-трудовых отношений комитета общественных связей Москвы Николай Аршакян в беседе с ФАН прокомментировал призывы увековечить память скончавшегося писателя Эдуарда Успенского, переименовав в честь него улицу.

По его словам, должно пройти 10 лет с момента смерти человека, чтобы увековечить его память. «У нас много сейчас, к сожалению, скончалось известных людей, но установлено единое требование. Когда подходит срок, тогда дается обращение — какими-то организациями, союзами, театральными деятелями...» — пояснил он.

В пример Аршакян привел телеведущую Валентину Леонтьеву. «В прошлом году исполнилось 10 лет с тех пор, как умерла Валентина Леонтьева, и люди выступили с инициативой назвать в ее честь одну из улиц Останкинского района. В итоге около телецентра, где она провела много лет своей жизни, появилась улица Валентины Леонтьевой», — рассказал он.

Исключения в этом правиле могут сделаны только по рекомендации президента России и мэра Москвы.

Детский писатель Эдуард Успенский скончался в возрасте 80 лет после продолжительного тяжелого заболевания.