В «Союзмультфильме» поделились планами работы с наследием Успенского

Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в интервью РИА «Новости» прокомментировала смерть писателя, создателя «Каникул в Простоквашино» Эдуарда Успенского.

Слащева назвала Успенского одним из самых лучших детских писателей современности. «Эдуард Николаевич обладал редким талантом. Его произведения любимы многими поколениями детей и взрослых. Именно поэтому для студии было очень важно достичь понимания и найти возможность продолжить работу с литературным наследием Успенского», — сказала Слащева, поделившись уверенностью, что не одно поколение аниматоров будет вдохновляться его героями.

Она также назвала смерть Успенского огромной потерей для всего анимационного мира и выразила соболезнования близким автора. Слащева добавила, что студия смогла наладить все разногласия с автором «Простоквашино» и строила с ним совместные творческие планы, которые теперь не удастся воплотить в жизнь вместе с писателем.

Писатель Эдуард Успенский скончался 14 августа в возрасте 80 лет.

Ранее в Союзе писателей России отреагировали на смерть Эдуарда Успенского.