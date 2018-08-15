В Госдуме прокомментировали смерть Успенского

Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов выразил соболезнования в связи со смертью писателя Эдуарда Успенского, передает RT.

Он назвал смерть Успенского большой утратой для литературы.

«Я, безусловно, выскажу мнение огромного количества читателей: и маленьких, и, тем не менее, взрослых — тех, которые выросли на книгах Успенского. Это был замечательный писатель, который нашел простую и доходчивую дорожку к сердцу своих читателей, поэтому все его произведения: детские или серьезные, они вызывают очень хорошие человеческие чувства. Это большая утрата для российской литературы. Очень многие будут переживать, и, конечно, помнить его», — отметил Шолохов.

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Писатель Эдуард Успенский скончался 14 августа в возрасте 80 лет. Ранее стало известно, что Успенский долго страдал от онкологического заболевания, от которого продолжительное время лечился за границей.

Успенский — автор книг «Крокодил Гена и его друзья», «Вниз по волшебной реке», «Дядя Федор, пес и кот», «Каникулы в Простоквашино», «Колобок идет по следу». Многие произведения писателя были экранизированы.