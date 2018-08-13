Пушков назвал «ахинеей» слова Вайкуле про запрет на посещение Крыма

Сенатор Алексей Пушков написал в своем твиттере, что слова певицы Лаймы Вайкуле о запрете на посещение Крыма для европейцев являются «выдумкой и ахинеей».

Ранее Вайкуле в беседе с украинскими журналистами сказала что не будет петь в Крыму ни за какие гонорары и что европейцам работать на этой территории якобы запрещено. Позднее она отметила, что приедет в Крым бесплатно, если с него снимут санкции.

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Пушков заявил, что никакого запрета на посещение Крыма не существует. По его словам, полуостров уже посещали политики и журналисты из стран Европейского союза, а также нынешний вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

«А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная», — резюмировал Пушков.

Ранее также сообщалось, что Вайкуле обвинила критиков ее позиции по Крыму в зависти.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.