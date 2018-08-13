У Шарика из «Простоквашино» появился свой инстаграм

У пса Шарика, героя мультфильма «Трое из Простоквашино», появился свой аккаунт в инстаграме.

Первый пост в аккаунте sharrrik был опубликован в пятницу, 10 августа. В нем размещено перевернутое изображение дома, в котором жили Шарик, кот Матроскин и мальчик Дядя Федор.

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Последний пост в аккаунте сделан в два часа дня в понедельник, 13 августа. Там опубликовано изображение спящего Матроскина с подписью «сфоткал Матроскина, пока он спит... обожаю его... пока он спит».

Ранее сообщалось, что писатель Эдуард Успенский и компания «Союзмультфильм» заключили сделку.