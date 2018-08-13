Степаненко не пускает никого в квартиру Петросяна

Представитель юмориста Евгения Петросяна, адвокат Сергей Жорин после заседания Хамовнического суда Москвы рассказал журналистам, что квартиру артиста, вероятно, придется вскрывать.

«Степаненко хочет большинство объектов недвижимости, все картины, иконы, культурные ценности. Они переданы ей на ответственное хранение, но пристав не может попасть в квартиру», — цитирует адвоката РИА «Новости».

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Перед разделом имущества его нужно сначала описать, а после оценить. «Может быть, придется всем вместе со СМИ, приставами и полицией вскрывать квартиру. Она оформлена на Петросяна, у него есть ключи, он платит коммунальные услуги. Но Степаненко там живет и не пускает никого, так как там ее личные вещи», — поделился Жорин.

Ранее стало известно, что юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко не пришли на заседание суда, где рассматривался вопрос об их разводе и разделе совместно нажитого имущества. Их интересы представляли адвокаты.