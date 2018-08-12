Квартиру матери Ольги Бузовой ограбили на 6 млн

Неизвестный похитил из квартиры матери телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге деньги в валюте и драгоценности на 6 млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в 48-й отдел полиции обратилась заместитель главного врача стоматологической поликлиники №17 Петроградского района 58-летняя Ирина Бузова, мать экс-звезды реалити-шоу «Дом-2», телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Из заявления женщины следовало, что во время ее отсутствия неизвестный проник в квартиру, выдавив москитную сетку в открытом окне на 5-м этаже.

Реклама

«Согласно заявлению матери Ольги Бузовой, из квартиры пропали €9 тыс., $10 тыс., ювелирные изделия и наручные часы. Общий ущерб составил около 6 млн рублей», — сказал источник.

В пресс-службе МВД подтвердили произошедшее, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России (кража).