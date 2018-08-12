Садальский ответил Вайкуле на бойкот выступлений в Крыму
Российский актер театра и кино Станислав Садальский в своем инстаграме ответил на заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она ни за какой гонорар не будет выступать в Крыму. Актер заявил, что он, в свою очередь, не станет выступать на Украине.
Он отметил, что сам только что вернулся из Латвии, где наблюдал «отвратительное отношение к русским».
«Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают!», — написал Садальский.
Также российский актер признался Вайкуле в любви, однако подчеркнул, что пока на Украине у власти находится нынешний президент Петр Порошенко, Садальский не приедет в страну.
Сообщение актер написал одновременно на русском и украинском языках.
Ранее сообщалось, что в Крыму призвали Вайкуле не смотреть на полуостров сквозь открытый или закрытый кошелек.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
��Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают! ��Только что вернулся из Латвии, там то же отвратительное отношение к русским. Замечательная певица Вайкуле и хороший человек! Очень рад, что мне постчастлиаилось быть с ней знакомым! Лайма, я тебя люблю!! В Украину не поеду..., хотя мне даже звонило СБУ! -Немає проблем, вам безпечно Ми вас любимо пан Садальський приїжджайте -Не можливо бути в країні , де ображають моїх співвітчизників ! При Порошенко не приїду #садальский #украина #риднаненькаукраина #одесса #сбу #пошлина