Садальский ответил Вайкуле на бойкот выступлений в Крыму

Российский актер театра и кино Станислав Садальский в своем инстаграме ответил на заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она ни за какой гонорар не будет выступать в Крыму. Актер заявил, что он, в свою очередь, не станет выступать на Украине.

Он отметил, что сам только что вернулся из Латвии, где наблюдал «отвратительное отношение к русским».

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«Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают!», — написал Садальский.

Также российский актер признался Вайкуле в любви, однако подчеркнул, что пока на Украине у власти находится нынешний президент Петр Порошенко, Садальский не приедет в страну.

Сообщение актер написал одновременно на русском и украинском языках.

Ранее сообщалось, что в Крыму призвали Вайкуле не смотреть на полуостров сквозь открытый или закрытый кошелек.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.