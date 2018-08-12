В Крыму призвали Вайкуле не смотреть на полуостров через кошелек

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал певицу Лайму Вайкуле, ранее заявившую, что ни за какие деньги не выступит на полуострове, не рассматривать крымскую ситуацию исключительно через кошелек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению политика, качество души артиста не измеряется в серебрениках. При этом он подчеркнул, что многие годы был ценителем творчества Вайкуле.

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«Можно не выступать в Крыму, но при этом можно понимать, что происходит. А подход к крымскому вопросу на уровне каких-то продаж — это нетерпимо ... Недопустимо рассматривать крымскую ситуацию сквозь открытый или закрытый кошелек», — сказал Иоффе.

Он также отметил, что певица вскоре будет включена в «крымское досье» — список людей, которые не не признают референдум в Крыму в марте 2014 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар.