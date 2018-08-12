Звезды «Стартрека» отказались сниматься в новой части фильма

Актеры Крис Пайн и Крис Хемсворт не будут сниматься в четвертой части фантастического фильма «Стартрек», пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Пайн и Хемсворт вели переговоры о съемках с новыми владельцами франшизы, Paramount Pictures и Skydance Media, однако они зашли в тупик. По данным источника, стороны в данный момент не ищут компромиссного решения.

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В The Hollywood Reporter добавили, что Paramount не собираются значительно увеличивать бюджет нового фильма, так как предыдущие части киносаги не снискали особенной популярности среди зрителей. В издании напомнили, что предыдущая часть «Стартрека» обошлась создателям в $190 млн, а в прокате ей удалось собрать около $343 млн.

Ранее сообщалось, что вселенная Star Trek пополнится новым сериалом и мультфильмом.