Умер директор музея-заповедника «Сталинградская битва»

В Волгограде скончался директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин, пишет газета «Волгоградская правда» со ссылкой на его друзей.

Отмечается, что он умер у себя дома, прибывшие медики не успели спасти ему жизнь. Подробности не сообщаются.

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Алексей Васин родился в 1966 году в селе Новицкое Приморского края. В 1989-м он закончил обучение в Новосибирском высшем военно-политическом общевойсковом училище имени 60-летия Великого Октября, а в 2005-м — Российскую академию государственной службы при президенте России.

С 2005 по 2007 годы он был председателем комитета по делам культуры администрации Волгограда. В 2007-м стал заместителем директора филиала, руководителем отделения ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ставрополье» города Пятигорска.

В 2010 его назначили директором музея-заповедника «Сталинградская битва». На своей странице в фейсбуке он назвал свою должность в музее как «разнорабочий».