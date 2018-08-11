Певица Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар, передает РИА «Новости».

Об этом она сказала на пресс-конференции перед концертом в Одессе.

«Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — заявила она.

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Вайкуле также высказалась в защиту своих коллег, которые попали на Украине в «черные списки».

«Я все время говорю, что артисты — это дети. И нельзя трогать детей и артистов. Они неадекватно все воспринимают. И этих детей, в какие-то списки… ну куда?!», — сказала она.

Ранее российский актер театра и кино Константин Хабенский оказался в списке украинского националистического сайта «Миротворец». Причиной стала поездка Хабенского в Крым в детский лагерь «Артек».