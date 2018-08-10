Гендиректор театра «Практика» прокомментировал смерть Брусникина

Генеральный директор театра «Практика» Борис Мездрич прокомментировал смерть художественного руководителя театра, режиссера Дмитрия Брусникина, передает РИА «Новости».

«Дмитрий Брусникин — это режиссер, который сумел соединить классическую театральную школу МХТ, он был учеником Олега Ефремова, и современное направление «новой драмы», лидером которого он был», — сказал Мездрич.

Реклама

По словам Мездрича, Брусникин совмещал должность директора с должностью худрука театра и сам пригласил его на один из этих постов после изменения устава театра. Он также отметил, что проработал с Брусникиным всего три дня с 7 августа.

Ранее сообщалось, что похороны режиссера и актера Дмитрия Брусникина пройдут на Троекуровском кладбище в Москве, прощание состоится 13 августа.