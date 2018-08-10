Полиция подозревает звезду «Бегущего по лезвию» в ограблении

Нью-Йоркская полиция ищет американская актрису Шон Янг, которая снялась в «Бегущем по лезвию» 1982 года в одной из главных ролей. Об этом сообщает TMZ.

Согласно информации правоохранительных органов, речь идет о краже, произошедшей в магазине в районе Астория. На записях камер видеонаблюдения, по предварительной информации, запечатлена Янг вместе с неизвестным мужчиной.

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Уточняется, что грабители похитили два ноутбука Apple и видеооборудование на сумму около $12 тыс. По имеющимся данным, в прошлом Янг сама работала в ограбленном магазине, но была уволена.

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