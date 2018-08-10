Marvel пытается вернуть уволенного режиссера «Стражей Галактики»

Источники издания Deadline сообщили, что в настоящее ведутся переговоры между Marvel Studios и Disney о возвращении к работе над фильмом «Стражи Галактики 3» американского режиссера Джеймса Ганна.

Отмечается, что в Marvel обратили внимание на мнение участников съемок «Стражей Галактики», которые поддержали Ганна, и пытаются договориться с Disney о его возвращении к работе.

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По данным издания, увольнение Ганна приведет и к задержкам в производстве кинокартины, что не отвечает интересам компаний.

Ранее сообщалось, что Disney не вернет уволенного за непристойные твиты режиссера «Стражей Галактики».