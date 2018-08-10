В Испании обокрали исполнителя песни Despacito

В Испании у певца Дэдди Янки, который является одним из исполнителей популярной песни Despacito, украли ювелирные украшения на сумму более €2 млн. Об этом сообщает Las Provincias.

По данным издания, украшения были украдены из гостиничного номера певца в Валенсии.

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Как отмечается, из номера Янки также пропали $2,5 тыс. наличными.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что «палестинские» хакеры удалили с YouTube рекордный клип Despacito.

Как отмечалось, злоумышленники добавили в информацию о клипе лозунг «Свободу Палестине».