Адвокат Степаненко рассказал, сколько имущества она хочет отсудить у Петросяна

Артистка эстрады и актриса Елена Степаненко собирается отсудить у своего супруга Евгения Петросяна чуть более половины имущества. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на адвокатское бюро, которое представляет интересы Степаненко.

Ранее сообщалось, что Степаненко хочет отсудить у Петросяна 80% имущества, общий объем которого оценивался в 1,5 млрд руб. Позднее адвокат Петросяна опроверг информацию о стоимости имущества.

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«Как можно заявлять о требовании 80% имущества при наличии на руках судебных документов, где указано, что Елена Григорьевна просит взыскать в ее пользу 57%», — заявил юрист.

Он отметил, что Степаненко обратилась в суд, чтобы добиться справедливого и честного раздела имущества.

Ранее также стало известно, что Россреестр отказался арестовывать имущество Петросяна и Степаненко.