Названы новые директор и худрук театра «Практика»

Должность художественного руководителя московского театра «Практика» занял актер и режиссер Дмитрий Брусникин, а директором стал бывший руководитель Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич. Об этом сообщается на официальной странице театра в фейсбуке.

«Приказом Департамента культуры города Москвы № 691/ОДК Димитрий Владимирович Брусникин с 7 августа 2018 г. переведен с должности «директор» на должность «художественный руководитель», — говорится в сообщении театра.

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Отмечается, что приказом № 692/ОДК Борис Мездрич назначен директором театра.

Также, говорится в сообщении театра, должность художественного руководителя введена в учреждении впервые. Теперь в «Практике» закреплено «двуначалие» в руководстве.

В мае Брусникин рассказал о назначении нового директора театра «Практика».