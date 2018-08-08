Насери пообещал написать заявление в полицию из-за драки в московском баре

Французской актер Сами Насери, которого избили в одном из караоке-баров Москвы, заявил, что обратится в правоохранительные органы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Насери, он, как и его брат, напишет заявление в правоохранительные органы.

«Человек, который меня ударил, был в алкогольном опьянении, как подтвердила полиция», — сказал Насери.

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Он добавил, что сам не находился в состоянии алкогольного опьянения, поскольку в настоящее время принимает лекарства.

Ранее главный специалист-офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев прокомментировал состояние здоровья французского актера Сами Насери после операции.