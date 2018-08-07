В клубе объяснили бездействие охраны при избиении звезды фильма «Такси»

Директор московского клуба, рядом с которым произошла драка с участием французского актера Сами Насери, Анастасия Лобанова рассказала, почему охрана и сотрудники заведения не вмешались в происходящее, передает РИА «Новости».

«У нас драки не было, она была на улице. Он был у нас в гостях, поэтому он сидел, отдыхал, у него все было замечательно. Никто из охранников наших в драку не вмешивался, это уличные драки, и мы никогда не вмешиваемся в подобные случаи», — сказала Лобанова.

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По ее словам, сотрудники заведения узнали актера, однако не стали брать у него автографы, так как «никогда не беспокоят публичных людей».

Ранее сообщалось, что СМИ опубликовали фото избитого в Москве актера из фильма «Такси».