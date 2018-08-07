Лещенко рассказал о состоянии Кобзона

Певец Лев Лещенко заявил, что народный артист СССР и депутат Иосиф Кобзон все еще находится в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время состояние Кобзона оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь народного артиста СССР и депутата Иосифа Кобзона Варвара Виноградова рассказала о состоянии его здоровья.

Также стало известно, что Кобзона в больнице навестила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она передала Кобзону множество приветов и пожеланий здоровья от друзей артиста, чем он остался очень доволен.