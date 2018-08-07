Умер художник-постановщик «Каникул в Простоквашино»
Художник-постановщик «Каникул в Простоквашино» Аркадий Шер скончался на 85-м году жизни.
Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов.
В Союзе кинематографистов назвали его смерть тяжелой невосполнимой утратой.
«Его творчество навсегда останется в памяти благодарных зрителей», — говорится в сообщении.
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Советский художник-мультипликатор, художник-постановщик, режиссер мультипликации, российский художник-иллюстратор, Шер в 1959-1992 гг. работал на киностудии «Союзмультфильм».
Он является героев мультфильма «Простоквашино», также Шер был автором и художником-иллюстратором книг .
Ранее сообщалось, что писатель Эдуард Успенский и компания «Союзмультфильм» договорились о мультфильме «Простоквашино».