Премьера фильма «Город лжи» с Джонни Деппом отменена

Премьеру фильма «Город лжи» с участием американского актера Джонни Деппа отменили за месяц до намеченной даты выхода в прокат. Об этом пишет американский журнал Variety.

Как отмечается, премьера в кинотеатрах была запланирована на 7 сентября 2018 года, однако теперь дата выхода фильма в прокат оказалась перенесена на неопределенный срок.

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По имеющимся данным, в фильме «Город лжи» рассказывается о расследовании полицейскими убийств рэперов Тупака Шакура и Бигги Смоллза. Кинокартина основана на книге «ЛАбиринт», написанной бывшим детективом полиции Расселом Пулом.

Ранее сообщалось, что член съемочной группы фильма «Город лжи» подал в суд исковое заявление с обвинениями Джонни Деппа в избиении. Также стало известно, что актеру удалось уладить финансовый конфликт со своим менеджером, достигнув досудебного соглашения с компанией The Management Group.