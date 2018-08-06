Роберт Редфорд объявил о завершении карьеры в кино
Актер и режиссер Роберт Редфорд объявил о завершении своей актерской карьеры. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
По его словам, он принял решение больше не сниматься в кино.
Однако, он также не исключил, что продлит работу на фильмами в качестве режиссера.
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Редфорд добавил, что его последней актерской работой станет роль Форреста Таккера в картине «Старик и ружье».
За свою 60-летнюю карьеру Редфорд снялся в таких фильмах, как «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Великий Гэтсби» и «Вся президентская рать».
В 1981 году Редфорд получил премию «Оскар» за лучшую режиссуру в фильме «Обыкновенные люди».